Grønlandske efterskoleelever på jagt i Norge

Efterskolen Flyvesandet, beliggende på Nordfyn, som har jagt, fiskeri, mad, outdoor og islandske heste med nordisk friluftsliv som overordnet fællesfag, drager hvert år afsted på vinter friluftstur til Norge, hvor hovedformålet er nordisk friluftlivsliv.

Det særlige ved skolen er fællesskabet i blandt unge fra Grønland, Færøerne, Slesvig i Tyskland samt danske unge fra hele landet.

- I løbet af den uge vi er afsted, skal eleverne selv tilegne sig forskellige former for kompetencer, såsom at kunne færdes på fjeldski, snesko, udgrave og bo i snehuler, lære at håndtere et hundespand og ikke mindst at kunne ride i vinterlandskabet. Ligeledes lærer eleverne om at færdes i vinterlandskabet og om sporkending, skriver skolen.

På toppen af snebeklædte landskab

Eleverne har op til rejsen skulle træne for at komme i form.

- Turen op til fjeldplateauet i 700 meters højde over lejrskolen skal tilbagelægges iført snesko igennem snedriver som kan være op til to meter i dybden. Det er en krævende tur men absolut umagen værd, når man fra fjeldet belønnes med fantastiske panoramaer over det smukke snebeklædte landskab, fremhæves det.

Grønlandske efterskoleelever fjeldtop med en kop varm kakao Efterskolen Flyvesandet

Rypejagt i Norge er den ultimative prøve på fysisk jagt og det tætteste vi kommer på den nordiske friluftsform, som skolen holder så meget af.

- Vores grønlandske elever er i deres es når de står på fjeldtoppene og kigger ud over landskabet med en kop varm kakao. På fjeldet bliver bålene hurtigt tændt og pølserne ristes over åben ild. Varme drikke bliver indtaget med velbehag imens vi hurtigt opdager en hare der letter med sin snehvide camouflage. På afstand spotter vi en elg og tættere på ser vi et egern i et træ. Egernet må vi faktisk godt skyde, men etisk mener vi ikke vi vil skyde et egern og er enige om, at den ikke fylder ret meget i gryden og derfor lader vi den være i fred.

Fantastisk men anstrengende jagt

Efter mange timers trav igennem den dybe sne, vendte efterskoleeleverne næsen mod lejren.

- Vi har set mange ryper, men kun løsnet et enkelt skud som var en forbier. Næste dag er eleverne mere end tændt og klar til en hurtig tur til toppen for at udnytte de sidste dages jagt inden vi vender hjem, fortæller skolen.

Heldigvis lykkedes det at skyde en rype på turen og den lille fugl bliver til et stort og vigtigt minde om en fantastisk men anstrengende jagt, hvor fysikken og en god kondition var afgørende.