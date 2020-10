Grønlandske bog om klimaforandringer oversat til inuktitut

Redaktionen Søndag, 04. oktober 2020 - 12:24

OBS rettet mandag 09.30 Det fremgik tidligere af artiklen, at bogen er den første til at blive oversat til inuktitut. Der er dog tidliger oversat børger fra grønlandsk til inuktitut. Blandt andre Maliaaraq Vedbæks bog “ Sassuma arnaanut pulaarneq” ( besøg til havets moder) og Karla Jessen Williamsons: “Uumasuusivissuaq” fra 2015.

En bog om klimaforandringer, "Sila" af Lana Hansen er en af de første grønlandske bøger, der er oversat til inuktitut.

Det oplyser forfatteren, Lana Hansen, i en kort pressemeddelelse til Sermitsiaq.AG.

Bogen "Sila" udkom første gang i 2009. Bogen handler om drengen Tulugaq, der er træt af at gå i skole og fantaserer om at flyve som en ravn. Han møder indlandsisens ånd i sin rejse der beder om hjælp for at redde naturen fra forureningen.

Bogens hovedperson møder flere dyr under sin rejse.

- Jeg er stolt over, at min bog nu er udgivet i to inuit-sprog, skriver Lana Hansen.

"Sila" blev udgivet i Canada i går fredag den 2. oktober, gennem forlaget Avataq Inuit. Oversættelsen af bogen er finansieret ved tilskud fra Inuit taperisat, Canada.

Bogen er en fabel for 8-12 årige, som forbinder Grønlands mytologi og inuits traditionelle natursyn med nutidens klimaproblemer.