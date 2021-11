Grønlandske børn og unge modtager donation fra DSB

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 29. november 2021 - 14:21

Foreningen Grønlandske Børn modtager donation på 26.000 kroner fra den danske statsvirksomhed, DSB, oplyses det i en pressemeddelelse.

Velgørenhedsmidlerne er overskud fra den lille modelbane i forhallen på Aalborg Banegård. Modelbanen har rundet de 28 år, og det er stadig et populært tidsfordriv blandt børn og voksne at se de små DSB-tog futte rundt i det flotte anlæg. Pengene der går til foreningen kommer fra børn og voksne, som har kastet mønter i banen.

Aktiviteter på opholdssted

Og donationen lander et godt sted i Nordjylland, fortælller en talsmand.

- Det betyder rigtig meget for disse børn at have et sted, hvor de kan mødes med andre i samme situation og blandt andet blive klogere på den grønlandske side af deres identitet. Så derfor vil pengene fra DSB gå til aktiviteter i Sisi, siger Jeppe Bülow Sørensen, der er afdelingsleder for Foreningen For Grønlandske Børns tilbud i Jylland.

'Sisi' er et tilbud til grønlandske børn fra Aalborg og Nordjylland, der bor hos plejefamilier eller på opholdssted, fordi de ikke kan bo hos deres biologiske forældre.

Uddelingen af donationen på 26.000 kroner skulle have fundet sted i banegårdens forhal onsdag den 1. december. Begivenheden er aflyst på grund af den stigende smitte med covid-19. Men midlerne overrækkes dog fortsat til Foreningen Grønlandske Børn.