Grønlandske Børn udpeger ny sekretariatsleder

Redaktionen Tirsdag, 03. marts 2020 - 09:19

Julie Lynge kommer fra en stilling som afdelingsleder for Kultur- og eventafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor hun har været siden 2015.

Det var muligheden for at kombinere erfaring med administration og ledelse med dét, der optager Julie Lynge allermest, nemlig børnene, der fik Julie Lynge til at søge stillingen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Grønlandske Børn.

- Jeg brænder for at være med til at skabe en positiv forandring for børn i Grønland. Det er noget, jeg har været optaget af længe, og som kun er blevet styrket efter, at jeg selv er blevet mor til tre plejebørn, fortæller Julie Lynge, hvis stærkeste redskaber bliver erfaringen fra Kommuneqarfik Sermersooq.

- Jeg tror, at man skal have hjerteblod for at påtage sig sådan en stilling, og det har jeg. Men ud over dét, håber jeg, at jeg kan bruge min administrative erfaring til at gøre sekretariatet i Nuuk endnu stærkere og skabe endnu mere synlighed om de meget stærke indsatser, Grønlandske Børn står for i hele Grønland.