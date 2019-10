Grønlandske børn indgik i statsministerens åbningstale

Walter Turnowsky Tirsdag, 01. oktober 2019 - 12:19

I sin åbningstale i Folketinget i dag, kom statsminister Mette Frederiksen (Soc) ind på, at hun allerede kort efter sin tiltræden besøgte Grønland.

Besøget blev som bekendt præget af præsident Trumps ønske om at købe Grønland. Men fokus i programmet til besøget var lagt på børns vilkår, hvilket Mette Frederiksen også kom ind på i åbningstalen.

- Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og jeg har begyndt vores samarbejde om det, der optager os begge dybt: De grønlandske børn, sagde hun

- Jeg oplever en ny vilje til at tale om problemerne. Også om de svære problemer. Selvmord. Misbrug. Krænkelser.

- Grønland har opfordret Danmark til et tættere samarbejde om børnene. Det har jeg svaret ja til. Selvfølgelig har jeg sagt ja!

- Udsatte grønlandske børn og unge skal have en bedre hverdag. Og et håb for fremtiden.

Øget interesse for Arktis

Mette Frederiksen kom dog også ind på Grønlands og Færøernes stigende internationale betydning.

- Klimaforandringerne og interessen for Arktis trækker Færøerne og Grønland længere ind på den internationale scene. Jeg forstår godt Færøernes og Grønlands ønske om en mere aktiv rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

- Jeg er enig i, at vi skal styrke samarbejdet. Dele viden og information.

- Vi er tre lande. Tre folk. Tre kulturer. Men vi har også et stærkt fællesskab. Jeg vil give en åben invitation til samarbejde på områder, hvor det kan være til fælles gavn.

- Ligesom jeg vil sige til de nordatlantiske medlemmer her i Folketinget, at regeringen vil prioritere samarbejdet med – og inddragelsen af – jer.

Hun rundede afsnittet i talen af med at binde de to temaer sammen.

Der har aldrig været mere brug for Grønlands unge. Som bannerførere for et smukt og dejligt land. Et land, der kan vise hele verden, hvordan det er at leve i klimakrisens frontzone.