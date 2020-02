Grønlandske balletdansere skal fejre Dronning Margrethe

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 07. februar 2020 - 14:34

Det er balletbørn fra Grønland, Færøerne og Danmark, der skal åbne festlighederne i Tivoli den 25. april, når Dronning Margrethes 80 års fødselsdag skal fejres.

Der lægges ud klokken 14:00 og senere igen kl. 18:00 med opvisninger af balletskoler fra hele Rigsfællesskabet herunder Færøerne og Grønland. De har alle forberedt sig på en særlig optræden denne dag på Pantomimeteatrets scene.

- Tivoli sætter alle sejl til for både at give Dronningen en fest og for at give Havens gæster mulighed for at tage del i fejringen og især dele Dronningens passion for ballet. Havens gæster kan blandt andet opleve en balletgalla i verdensklasse, enten som tilskuere i Koncertsalen sammen med Dronningen eller via storskærm udenfor på Plænen. Vi glæder os til at folde Tivolis gave ud for Dronningen over en hel aften, ikke mindst som tak for hendes kunstneriske virke i Haven gennem mange år. Dronningen har haft stor betydning for den kunstneriske udvikling af balletforestillingerne på Pantomimeteatret og i Tivolis Koncertsal til stor glæde for Tivolis mange gæster, siger Tivolis direktør Lars Liebst i en pressemeddelelse.

Dagen afsluttes med fyrværkeri klokken 23:45, men allerede dagen efter fortsætter festlighederne, hvor også Dronning Ingrids Hæderslegat på to gange 250.000 kroner bliver uddelt for niende gang.