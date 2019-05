Grønlandsk vand: Imivik har fået eksporttilladelse

Redaktionen Søndag, 05. maj 2019 - 10:26

Greenland Water Bank med Svend Hardenberg og Jørgen Wæver Johansen i spidsen har endelig modtaget eksporttilladelse, så deres produkt Imivik Puilasumit fra Lyngmarkskilden i Qeqertarsuaq kan

sælges uden for landets grænser.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi har endelig modtaget eksporttilladelsen. Den skal dog stadig lige skrives under fra vores og ministerens side, før den er gældende. Så nu skal vi i gang med at kontakte alle vores tidligere forbindelser, som var interesseret i at købe vores vand, for at høre om de stadig har interessen. Så det er lidt en »kold« start, men vi er glade for, at det endelig kunne lade sig gøre. Vi har jo søgt om tilladelse til at eksportere vandet mange gange før, siger Svend Hardenberg til Sermitsiaq.

Det er efterhånden tre år siden, at erhvervsduoen første gang forsøgte at få en eksport fra Lyngmarkskilden i gang. Men den mulighed blev blokeret af, at det schweiziske selskab Greenland Spring Water havde eneret til eksport af vand fra kilden til trods for, at de ikke levede op til betingelserne i aftalen med selvstyret. I de seneste tre år er Imivik Puilasumit derfor kun blevet solgt inden for landets grænser.

Gourmetpris for flaskevand

Et andet selskab er også i gang med at erobre udlandet med grønlandsk vand. Inland Ice, der deltog i erhvervsdepartementets

fremstød i Kina i november 2018, har fået mere vind i sejlene og regner med at hente yderligere 1,2 millioner liter vand fra koncessionsområdet nær Grønnedal i år.

