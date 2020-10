Grønlandsk vand til Saharas ørken

redaktionen Lørdag, 31. oktober 2020 - 13:15

Nukissiorfiit søger lige nu efter en salgschef, der skal hjælpe med at sælge vand til tørkeramte områder i verden. Det fremgår af en aktuel jobannonce, skriver avisen Sermitsiaq.

»Nukissiorfiit har brug for din hjælp til at løse vandkriser i hele verden. Det gør du, når du formår at igangsætte salget for bulkvand fra vores vandkraftværker igennem aktører, som står klar med gigantiske retrofittede [tilpasset vandtransport] olietankere klar til massiv vandtransport.

Din indsats vil være med til at rede liv i Mellemøsten, Indien og dele af Afrika, ved at skabe rammerne for, at Grønlands enorme vandressourcer kan gøre gavn som drikkevand, vanding af landbrug og vand til produktion på steder, hvor vand er en akut mangelvare. Vi vil rigtig gerne, at du bliver en succes, og at din indsats er noget, som der vil blive skrevet om i både den grønlandske og internationale presse«, står der blandt andet i opslaget.

Interesse for grønlandsk vand Den nye salgschef skal referere til Nukissiorfiits økonomidirektør Claus Andersen-Aagaard, der gerne uddyber forsyningsselskabets målsætninger.

– Vi har været ude flere steder, hvor vi har oplevet en positiv interesse for at købe vores vand og formidle det videre ud til verden.

Du kan læse hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq, som kan købes her: