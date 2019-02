Grønlandsk vand og is sat til salg

Redaktionen Søndag, 17. februar 2019 - 15:45

Vand og is fra Grønland bør kunne sælges på de globale markeder. Det mener i hvert fald Naalakkersuisut, der i begyndelsen af året har inviteret selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

– Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed. Et område ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq. Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige. Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, lyder det fra departementet, der har fået GEUS til at udarbejde en teknisk faglig rapport, der beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget, samt analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet med mere.



Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen, var i oktober sidste år på charmeoffensiv i Kina, hvor vand og is-koncessionerne blev markedsført, og i januar i år var han i Tyskland for at promovere potentialet overfor industrien.

Henter vand nær Ivittuut

Et af de selskaber der i marts 2018 erhvervede sig en tilladelse til forundersøgelse - og mulighed for et begrænset salg - var det danske selskab Inland Ice. De bød i henhold til en åben-dør-procedure og fik tildelt et vandindvindingsområde (hydrologisk opland) nord for Ivittuut, der var kortlagt af GEUS på samme måde, som de områder, der nu udbydes i en udbudsrunde til industrien.

