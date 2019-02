En grønlandsk tidszone kan være på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. februar 2019 - 19:47

I øst er man i Ittorqortormiit to timer foran og ved Pituffik i nordvest er man en time bagud. Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen afslører i et paragraf 37 svar til Demokraternes Justus Hansen, at det er et sagsområde, som ligger hos Transport, Bygnings- og Boligministeren.

Overtagelse?

- På denne baggrund søges det aftalt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der skal ske en dokumentation og vurdering af baggrunden og behovet for den aktuelle inddeling af landet i flere tidszoner. Dels med henblik på en vurdering af, om sagsområdet skal søges overtaget efter Selvstyrelovens bestemmelser. Dels med henblik på en vurdering af, om den aktuelle inddeling af landet i tidszoner bør fortsætte uændret, oplyser Kim Kielsen i sit svar.

Kim Kielsen har ingen anelse om, hvornår dette arbejde kan være færdig.

- Men jeg ser frem til, at det nævnte arbejde bliver gennemført, idet jeg ligesom spørgeren ser frem til en evaluering af den gældende inddeling af landet i tidszoner, skriver Kim Kielsen.

Sommertid

Vedrørende sommertid er det et anliggende, som de grønlandske myndigheder selv har indflydelse på at fastsætte, oplyses det.