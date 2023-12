Grønlandsk test-tilpasning sat i bero

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 15. december 2023 - 17:03

I foråret præsenterede den danske social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil aftalen på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026 (SSA-aftalen). Blandt initiativerne var en grønlandsk sprog-og kulturtilpasning af de nationale forældrekompetenceundersøgelser, som de danske kommuner bruger til at vurdere grønlandske forældres evner forud for anbringelse af et barn.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Både Institut for Menneskerettigheder og flere eksperter har i skarpe vendinger kritiseret brugen af danske test på grønlandske familier, fordi de ikke giver et retvisende billede af forældrenes kompetencer og følelsesliv, og at der dermed er risiko for, at børn fjernes fra deres forældre på et uberettiget grundlag.

Omfattende arbejde

Men dette arbejdet er nu sat i bero, hvilket fremgår af den netop indgåede SSA-aftale for 2024-2027. Heri står der at ”initiativet om oversættelse og tilpasning af psykologiske tests til grønlandsk ikke kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme i 2023. I stedet vil der blive foretaget en forundersøgelse i 2024, som skal danne grundlag for en senere stillingtagen til videre proces.”

