Grønlandsk teatersucces på Det Kgl. Teater

Redaktion Onsdag, 26. januar 2022 - 17:10

Foyeren i Det Kgl. Teaters Skuespilhus summede af spænding, da teaterlivet i Danmark mandag den 17.januar genåbnede efter coronanedlukningen. Skuespilhusets lille sal var stopfyldt – over 100 forventningsfulde tilskuere – var samlet for, for første gang nogensinde, at opleve nyskreven grønlandsk dramatik på den danske nationalscene.

Det skriver avisen AG.

Aftenens hovedpersoner var grønlandsk teaters »grand old lady«, Makka Kleist og hendes

mand, norske Svenn Syrin. Begge mangeårige skuespillere – og begge medskabere af Grønlands Nationalteater – Nunatta Isiginniarfia – Svend som teaterleder og Makka som leder af Skuespillerskolen helt fra starten.

Fakta Manus: Makka Kleist

Skuespil: Makka Kleist og Svenn B. Syrin

Iscenesættelse: Hanne Trap Friis

Scenografi: Maya Sialuk Jacobsen

Musik: Hans-Ole Amossen

Lys: Morten Ladefoged

Film: Mikael Lindskov Jacobsen

Kostumer: Bibi Chemnitz

Koncept: Hanne Trap Friis og Makka Kleist efter oplæg fra Leise Johnsen (Det Grønlandske Hus København)

Produceret af: Teater freeze Productions & Hanne Trap Friis

Sammen havde de denne kolde mandag aften urpremiere på Makka Kleists »Præsten og Åndemaneren« og efter den Makkas solopræstation »Udsigten«, som hun tidligere har opført både i Grønland og Danmark.

To stykker, der passede perfekt sammen. Først et kig 300 år tilbage – Hans Egedes første møde med grønlænderne. Og efter det et besøg i nutidens Blok 5, hvor en ældre kvinde mindes livet i hendes ungdoms bygd før tvangsforflyttelsen til storbyen. Kulturtab – men også glæden ved varmt og koldt vand i hanerne. Begge stykker var som to sider af samme sag.

Da vi publikummer, med forsigtig corona afstand, fandt vores pladser, lagde vi i starten kun

mærke til en surt udseende norsk præst på scenen. Han frøs, havde oprindelig drømt om at missionere under varmere himmelstrøg. Men kongen havde sendt ham nordpå – hvor han i det mindste havde håbet at møde nogle islændinge.

Men ak, i stedet blev han modtaget af små mørke mennesker i skindtøj, der talte et sprog han ikke forstod!

Læs mere avisen AG, som du kan få adgang til her: