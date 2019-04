Grønlandsk sejr i strid om grænsekontrol

Bent Højgaard Sørensen Fredag, 12. april 2019 - 07:26

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, og den er netop kommet med en anbefaling om, at Station Nord bliver gjort til grænseovergangssted efter Schengenreglerne, fremgår det af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

Der er lyse udsigter for, at den tilspidsede grønlandsk-danske strid om grænsekontrol Station Nord bliver løst. Der lægges nu op til en løsning, hvor den lille militære base i Nordgrønland skal godkendes som et såkaldt grænseovergangssted.

Det anbefaler en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere ministerier med Justitsministeriet i spidsen, som regeringen har nedsat, skriver Forsvarsministeriet i pressemeddelelsen.

Schengen-regler

En godkendelse af Station Nord med status som et nyt grønlandsk grænseovergangssted vil blandt andet indebære, at indrejse til Station Nord direkte fra Longyearbyen på den norske øgruppe Svalbard kan foregå i overensstemmelse med de såkaldte Schengen-regler.

I Naalakkersuisut har Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, svært ved at få armene ned. Han er glad for, at det tegner til, at der fra dansk side er fundet en god løsning på problemet.

- Det er en god nyhed, som vi glæder os meget over i Naalakkersuisut. Det er vigtigt for f.eks. det australske selskab Ironbark, at det kan flyve topfolk og potentielle investorer fra Svalbard til Station Nord og dermed kan komme til Citronen Fjord, hvor selskabet har planer om at bygge en stor mine. At Station Nord kan blive et grænseovergangsted er også vigtigt for forskerne, der arbejder i Nordgrønland, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Bliver arbejdsgruppens forslag godkendt i Udlændinge- og Integrationsministeriet efter ansøgning fra Justitsministeriet, vil det betyde, at civile rejsende, der kommer med fly fra Svalbard, igen kan rejse ind i Nordgrønland via Station Nord.

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger ventes Justitsministeriet at sende ansøgningen i dag fredag.

Ulovlig indrejse

Trafikken har ellers foregået i årevis, indtil den blev stoppet i 2018 af Grønlands Politi, da indrejse til Station Nord fra Svalbard var ulovlig. Baggrunden var, at den militære station ikke er en godkendt Schengen-grænseovergang. Og den begrundelse blev bakket op af såvel Rigspolitiet som Justitsministeriet. Med det aktuelle udspil fra arbejdsgruppen er der efter måneders ballade og tovtrækkeri i sagen kommet andre boller på suppen.

På grund af de særlige geografiske og befolkningsmæssige forhold i Nordøstgrønland er politimyndigheden i dag lagt i hænderne på forsvarets personale under Arktisk Kommando. Derfor vil det også være Forsvarets medarbejdere på stedet, der efter relevant uddannelse hos politiet skal stå for grænsekontrollen på Station Nord, når stationen bliver et grænseovergangssted, oplyser Forsvarsministeriet.

Striden om grænsekontrollen har udfordret indtil flere parter. Det australske mineselskab Ironbark, flere danske universiteter som Aarhus Universitet og DTU samt det tyske forskningsinstitut Alfred Wegener-institut.

Som avisen Sermitsiaq tidligere har beskrevet, har Naalakkersuisoq Erik Jensen et stærkt ønske om, at flyvningerne fra Svalbard til Station Nord bliver genåbnet, så Ironbark og forskere på den billigste og letteste måde kan rejse til Station Nord.

Ros til myndighederne

- Vi vil gerne rose de danske myndigheder for at have lyttet til os. Vores pres for at få en løsning omkring indrejse på Station Nord fra Svalbard har virket. Men det har været nødvendigt for Naalakkersuisut og vore grønlandske folketingsmedlemmer at presse på over for danske myndigheder for at undgå, at investorer og

aktører i de nuværende og kommende mineprojekter i Nordgrønland bliver skræmt væk på grund af nogle barrierer. Det har givet pote, og det er vi glade for, fastslår Erik Jensen.

I Forsvarsministeriet regner man med, at godkendelsen i Udlændinge- og Integrationsministeriet af Station Nord som et nyt grønlandsk grænseovergangssted falder på plads inden sommerferien i år.