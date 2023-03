Grønlandsk sangtalent vinder konkurrence i Italien

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. marts 2023 - 15:48

En grønlandsk udvekslingsstuderende fra Ilulissat, 16-årige Arnarissoq Bech Vetterlain, har denne måned vundet en sangtalentkonkurrence i Montopoli i Italien.

Med sangen Shallow af Lady Gaga sneg hun sig til finalerunden, og vandt konkurrencen.

- Jeg havde ikke forventet at vinde konkurrencen, måske at kunne placere mig som nummer 2 i konkurrencen, fordi så mange andre deltagere havde virkelig stort talent, siger Arnarissoq Bech fra Ilulissat til Sermitsiaq.AG.

Hun er på nuværende tidspunkt i Montopoli i Italien på et-årigt AFS-ophold og har under sit ophold været på musikskole.

Sang som barn

Teenageren er hjemmevant på en scene. Så længe hun kan huske har hun altid elsket at synge. Hun begyndte for alvor at synge til publikum i 2019 og udgav en julealbum i 2021 med musikeren Gaaba Jensen, der også kommer fra Ilulissat.

- Jeg elsker at synge, og det gør mig stolt at andre også kan lide min stemme og sange. Det er sjovt, at min stemme er opdaget i Italien. Jeg håber, at jeg i fremtiden kan fortsætte med at synge og komme mere frem, siger Arnarissoq Bech Vetterlain.

Hun sang en nyfortolkning af sangen ”Luce” af italienske Elisa til audition den 25. februar.