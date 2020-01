Grønlandsk oversættelsesmaskine på vej

Redaktionen Onsdag, 08. januar 2020 - 06:53

Grønlandsk er et af de mest komplekse sprog på kloden. Det har ikke gjort det nemt at udvikle en oversættelsesmaskine i stil med Google Translate. Men til næste år lancerer Grønlands Sprogsekretariat, Oqaasileriffik, en oversættelsesmaskine på internettet, som kan tolke fra grønlandsk til dansk.

Det oplyser chefkonsulent i Oqaasileriffik, Per Langgård, til AG.

- Det er meget spændende. Det er første gang i historien, at man har held med at få skovlen under et sprog så komplekst som det grønlandske. Det er vi stolte over, understreger Per Langgård.

- Bliver kvaliteten lige så god som Google Translate?

- Nej. Men dét, vi kan stille offentligheden i udsigt, er, at maskinen bliver på niveau med Google Translate, da den var værst. Der er en indkøringsfase. Sådan noget her tager tid, svarer Langgård.

