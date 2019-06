Grønlandsk mineral ligner månesand

Jesper Hansen Torsdag, 27. juni 2019 - 08:12

Anorthosit fra White Mountain-forekomsten ved Kangerlussuaq er stort set identisk med anorthosit, der blev indsamlet på månen under Apollo 15-missionen i 1971. Det grønlandske anorthosit er derfor velegnet til at teste udstyr, som skal til månen, for eksempel køretøjer, skriver Hudson Resources i en pressemeddelelse.

Selskabet samarbejder med videnskabsfolk fra University of Tokyo, som er eksperter i måneekspeditioner. Universitetet har fundet ud af, at den grønlandske anorthosit ligner anorthosit indsamlet på månen både hvad angår kornstørrelser og kemiske egenskaber.

Testes i USA

Hudson har derfor leveret materiale til det amerikanske Johnson Space Center i Houston, der vil teste materialet yderligere i forbindelse med tests af drone-køretøjer, som skal bruges på fremtidige månefærder. Hudson oplyser, at man desuden er i dialog med European Space Center om brug af den grønlandske anorthosit.

- Vi er stolte over, at vi er blevet bedt om bidrage med vort produkt til den fremtidige rumforskning. Store opdagelser skyldes udforskningen af rummet og gennem samarbejdet med rum-agenturerne kan vi finde nye anvendelsesmuligheder for vore produkter, siger Jim Cambon, der er president i Hudson.

Hudson Resources driver gennem selskabet Hudson Greenland A/S anorthositminen nær Kangerlussuaq. Udvindingen er gået i gang i år og kører nu for fuld drift. Hudson har tilladelse til at udvinde Anorthosit ved Kangerlussuaq i 50 år, oplyser selskabet.

Anorthosit anvendes blandt andet til fremstilling af maling, glasfiber og CO2-fri hvid cement.