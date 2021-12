Grønlandsk mand dræbt af knivstik i Danmark

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. december 2021 - 13:21

Knivdrabet skete i en lejlighed i Randers, hvor den 43-årige opholdt sig med to mænd på 37 og 39 år.

Østjyllands Politi skriver i en mail til public service mediet KNR, at den 43-årig mand, var grønlandsk, og at nærmeste pårørende er underrettet. Politiet vil ikke udtale sig yderligere om sagen ifølge KNR.

De to mænd, der opholdt sig i lejligheden med den 43-årige, blev begge anholdt og er sigtet for manddrab.

- Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet. Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede, sagde vicepolitiinspektør Lennart Glerup fra Østjyllands Politi om sagen fredag.

Efter et retsmøde ved Retten i Randers fredag eftermiddag blev to mænd ifølge Ritzau varetægtsfængslet for at have dræbt den 43-årig mand med knivstik.

Den ene af de fængslede har kæret afgørelsen til Vestre Landsret, oplyser Østjyllands Politi.