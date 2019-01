Grønlandsk mad på vej til patienter

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 07. januar 2019 - 12:55

Der har tidligere været kritik af manglen på grønlandsk mad til indlagte patienter på patienthjemmet i København. Senest har Stine Egede fra IA i sidste uge stillet et §37 spørgsmål, hvor hun nævner, at hun er chokeret over manglen af grønlandsk mad på patienthjemmet.

Patienthjemmet i København har forsøgt at få grønlandske madvarer, men i stedet for at havne på patienternes tallerkner er maden strandet i havnen i Aalborg.

- Vi har virkelig forsøgt at få fat i mere grønlandsk mad, men vi har problemer med at få det dyrlægegodkendt. Det er ikke, fordi vi ikke vil servere mere grønlandsk mad. Vi har bare ikke tilgang til det, siger Susanne Olsen, der er leder af Patienthjemmet i København.

Nyt samarbejde

Når grønlandsk mad skal eksporteres til Danmark skal producenten indhente et certifikat fra de grønlandske myndigheder, hvor det fremgår, at de har godkendt fødevarerne. Det manglede på de varer som patienthjemmet flere gange har forsøgt at få importeret.

Derfor vil de nu forsøge sig med en ny leverandør. De vil i samarbejde med Brugseni forsøge at få leveret de grønlandske madvarer, som patienterne efterspørger.

Susanne Olsen forklarer, at der ikke har været nogle problemer i forhold til fiskeprodukter, men når det drejer sig om kød, som for eksempel lamme- eller sælkød, så er varerne havnet i Aalborg havn og ikke i Patienthjemmets køkken.