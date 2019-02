Grønlandsk kvinde idømt to års fængsel i Danmark

Ritzaus Bureau Fredag, 08. februar 2019 - 17:54

Et meget omtalt sammenstød mellem politiet og borgere på Christiania har fredag resulteret i, at en 51-årig kvinde er blevet idømt to års fængsel.

Det var om eftermiddagen 31. maj sidste år, at op mod 100 personer angreb politiet med sten på Christiania. Seks betjente blev ramt.

Efterfølgende dukkede en video op fra sammenstødet. På optagelsen skubber en betjent med stor kraft en kjoleklædt og ubevæbnet kvinde hårdt i brystet, så hun flyver bagover og hamrer hovedet mod brostenene.

Videoen skabte i første omgang stor forargelse over betjentens adfærd. Men fredag er det altså den midaldrende kvinde, som er blevet dømt.

Det beretter nyhedsmediet TVflux, som var til stede ved retsmødet i Københavns Byret. Også politiet bekræfter, at dommen er faldet.

At den nu dømte skulle have gjort noget forkert, er ingen nyhed. Allerede dagen efter episoden proklamerede politiet, at hun var blevet anholdt.

I den forbindelse sagde ledende politiinspektør Allan Nyring, at kvinden kort tid inden skubbet havde kastet en stor sten mod politiet, og at hun efter sammenstødet med betjenten kastede endnu en sten.

- Hun kastede en kæmpestor sten, og det gjorde hun også bagefter, lød det fra politiinspektøren.

Da den 51-årige kvinde efterfølgende blev stillet for en dommer, formåede hun ikke at give nogen meningsfuld forklaring på det skete.

- Jeg kan ikke huske det. Jeg havde drukket vodka, Bailey, Guld Tuborg, og så havde jeg røget hash, sagde hun i grundlovsforhøret.

Heller ikke under selve retssagen har hun kunnet erindre meget fra den skæbnesvangre dag, skriver TVflux.

Ud over stenkastene var kvinden tiltalt for yderligere otte forbrydelser, herunder trusler mod politiet. Hun blev dømt for det hele.

- Tiltalte kommer ofte frem, når politiet er til stede, sagde retsformand Merete Engholm ifølge TVflux under domsafsigelsen.

- Det virker til at "trigge" hendes opførsel. Hendes adfærd er ikke acceptabel, lød det videre.

Den 51-årige har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.

/ritzau/