Grønlandsk kunstsamling vender hjem

Thomas Munk Veirum Søndag, 05. juli 2020 - 11:00

En gruppe bestående af repræsentanter fra Statens Museum for Kunst, Fonden for Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Grønlands Nationalmuseum og Nuuk Kunstmuseum er gået sammen om at købe over 600 kunstværker af den grønlandske kunstner Anne-Birthe Hove.

- Det her er så vildt! Det var Anne-Birthe Hoves største ønske, at samlingen skulle til Grønland, hvor den hører hjemme, og at samlingen en dag skal overgå til Grønlands Nationalgalleri for Kunst.

- Vi vil gerne sende en stor tak til Ny Carlsbergfondet og Anne-Birthe Hoves familie, for at det nu kan realiseres, udtaler museumsleder ved Nuuk Kunstmuseum, Nivi Christensen, der har stået for projektet.

- Et helt livsværk

I en pressemeddelelse skriver Nuuk Kunstmuseum, at den store samling af kunst blev offentliggjort på portalen annebirthehove.com tilbage i 2015, og købet omfatter størstedelen af værkerne på portalen.

- Det er tale om et helt livsværk bestående af over 600 primært grafiske værker, og dertil en hel del skitsebøger, trykstokke, malerier og raderingsnåle m.m. Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af det brede samarbejde og den økonomiske støtte fra Ny Carlsbergfondet, skriver Nuuk Kunstmuseum.

Skibes til Grønland i den kommende tid

- Hun(Anne-Birthe Hove, red.) arbejdede i Grønland i nogle afgørende perioder. Man kan på mange måder følge hendes syn på Grønland, fra det var et dansk amt over til Hjemmestyre og helt frem til indførelsen af Selvstyre i 2009, hedder det videre.

Anne-Birthe Hove døde i 2012.

Samlingen befinder sig på Bornholm, og i den kommende tid skal samlingen skibes til Grønland for så at blive fordelt og registreret i museernes samlinger.