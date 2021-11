Grønlandsk kending tilbageholdt

Redaktionen Søndag, 21. november 2021 - 08:04

Det russiske forsknings- og ekspeditionsskib Akademik Ioffe, der i øjeblikket ligger tilbageholdt af de danske myndigheder ud for Skagen, er en velkendt gæst i grønlandske farvande og havne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Akademik Ioffe blev tilbageholdt den 1. november i forbindelse med et bunkeranløb i Skagen. Tilbageholdelsen skete på begæring af den canadiske charteroperatør One Ocean Expeditions Inc., der mener at have 40 millioner kroner til gode hos skibets ejer, det russiske havforskningsinstitut Shirshov Institute of Oceanology i Moskva.

Akademik Ioffe har siden 2011 sejlet ekspeditionsture i Arktis for det canadiske rejsebureau og har i den forbindelse flere gange besøgt Grønland – senest i 2017.

