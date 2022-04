Grønlandsk kærlighedserklæring i lyde og ord

Redaktionen Torsdag, 14. april 2022 - 14:26

Selv om Per Bloch gør det meget i ord og har en stor kærlighed for forskellige sprog, så udtrykker han sig også musikalsk. 8. april udkommer albummet Panneq (rentyr, red.). Albummet har været undervejs siden efteråret og er et stemningsfuldt lydtæppe af lyde optaget i Grønland tilsat grønlandske tekster. Teksterne eller digtene er kommet henad vejen, mens lydene er optaget flere forskellige steder i Grønland.

Det skriver avisen AG.

Det er eksempelvis lyde af knirkende sne og slædehundekørsel optaget i Sisimiut, lyde af byggearbejdet fra renoveringen af bygninger fra Radiofjeldet i Nuuk og snestorm i Maniitsoq. Lydsporene er sendt til de medvirkende producere, bl.a. Gustav Lynge Petrussen, der har produceret titelnummeret Panneq. Gerth Lyberth, der i fjor var nomineret til Nordisk Råds Musikpris, medvirker med nummeret Aallaqqaasuit (Indledning, Red.). Teksterne, som alle er på grønlandsk, er indtalt af Per Bloch, på trods af, han er pæredansk.

Instrumentalt

- Hvis jeg skal udtrykke min kærlighed til Grønland, så må det ske på grønlandsk. Jeg har forsøgt at efterligne, afkode og øve den grønlandske udtale, skrevet lydene ned, repeteret dem igen og igen. Og før studieoptagelserne er min udtale blevet finjusteret af grønlandske venner, som har øvet med mig og godkendt indtalingerne. Sprog for mig er som et musikalsk instrument. Hvis jeg vil lære at spille et instrument, så øver jeg mig på at lære at spille på det – ligesom med grønlandsk, forklarer Per Bloch.

