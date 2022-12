Grønlandsk influencer har en kvart million følgere

Kassaaluk Kristensen Fredag, 30. december 2022 - 08:12

Videoklips om Grønland, med engelsk som sprog til at forklare om Grønland, traditioner og kultur sælger godt på nettet.

Qupanuk Olsen, der har siden ”Q’s Greenland” i flere sociale medier arbejder med at promovere Grønland. Og hun har den 22. december 2022 klokken 6.45 tilsammen 287.949 følgere. Dato og klokkeslæt er vigtige at nævne, hvis man vil måle antal følgere, for hendes følgere vokser time for time.

Men langt flere end de antal følgere kender til Q's Greenland.

- De seneste seks måneder har jeg haft en rækkevidde, og dermed spredt mit budskab til 30.000.000. De fleste af mine følgere, som er 249.100 den 22. december, er via socialmediet TikTok, fortæller Qupanuk Olsen.

Det rigtige Grønland

Qupanuk Olsen startede at lave videoer om Grønland i februar 2020. Hun har igennem sit liv rejst meget og blandt andet været i Amerika, Africa, Canada og Australien.

- I udlandet kender man ikke til Grønland, og dem der ved lidt om Grønland havde en forestilling, der ligger langt fra virkeligheden. Så jeg begyndte at lave videoer om Grønland for at udbrede viden om vores land, fortæller Qupanuk Olsen.

LÆS OGSÅ: Q’s Greenland med til international SoMe-møde

I første omgang rakte hun ud til Nas Daily, der også har mange følgere og spurgte, om han kunne lave videoer om Grønland. Da hun ikke fik svar tog hun opgaven selv. Her to år efter er hun gode venner med Nas Daily og er medlem af Nas Community, som er et fællesskab for influencere over hele verden.

Fuldtidsarbejde

Qupanuk Olsen kan bruge flere timer dagligt til at lave videoer og indhold til de sociale medier. Hun har profiler på TikTok, Facebook, Instagram og Youtube.

- For mig er det vigtigt at vise Grønland, som jeg ser det, så folk i andre lande kan have bedre viden om mit land. Det er også vigtigt for mig at give mit budskab om at nyde livet videre, siger Qupanuk Olsen.

Gennem sit arbejde som influencer har Qupanuk Olsen rejst rundt i verden. Senest har hun været i Dubai til et arrangement for influencere, ”1 billion followers”.

- Jeg håber, at grønlændere snart åbner øjnene for vigtigheden af influencere. Det er svært at have en indtjening som influencer, da Grønland stadig lærer værdien af at influencere, slutter Qupanuk Olsen.