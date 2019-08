Grønlandsk fotoprojekt i Nordatlantisk Hus

Walter Turnowsky Tirsdag, 06. august 2019 - 16:19

For otte år siden kastede den unge dansk-grønlandske fotograf Chris Christophersen, der er opvokset på Fyn, sig ud i et grønlandsk fotoprojekt ‘Grønlands ansigt’. Et fotoprojekt der i 2011 resulterede i en vandreudstilling rundt om i Danmark og Grønland.

Projektet lever stadig, og nu er Chis Christophersen klar med den 15. udgave af fotoudstillingen, stadig under titlen ‘Grønlands Ansigt’, hvor han præsenterer indtryk fra sine rejser til Vest-, Syd- og Østgrønland.

Chris Christophersens mor kommer oprindeligt fra Grønland, derfor har han helt fra den tidligere barndom haft et nært forhold til landet, som har inspireret ham til at kaste sig ud i sit grønlandske fotoprojekt.

Chris Christophersen

Chris Christophersen bor i København, hvor han har skabt sig en fotografisk karriere, ved blandt andet at fotograferer kongefamilien. Han har fulgt dem - ikke bare i Danmark - men også under deres besøg i Grønland og på Færøerne. Udstillingen omfatter derfor også grønlandske effekter, som han har modtaget gennem sin tætte tilknytning til Rosenborg-familien. Blandt effekterne kan man blandt andet se kajakmodeller, fotografier samt certifikater, som Arveprins Knud og sønnen Grev Christian af Rosenborg modtog under deres sejladser med søværnet i Grønland.

Fra udstillingen 'Grønlands Ansigt' Chris Christophersen

Selvom Grønland er udstillingens hovedfokus, er der også en serie fotos fra Færøerne, hvor fotografen også har været med kongefamilie.

Fotoudstillingen ‘Grønlands Ansigt’ åbnes torsdag klokken 16.00 og ville kunne opleves frem til den 30. september. Chris Christophersen vil være tilstede på åbningsdagen, hvor der også vil være musikalsk underholdning af den grønlandske sanger Rikka.