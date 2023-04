Grønlandsk forfatter er nomineret til fornem pris

Redaktionen Tirsdag, 04. april 2023 - 13:53

14 nordiske billedbøger, børnebøger og ungdomsromaner er indstillet til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2023. Blandt dem finder man en grønlandsk billedbog.

Nemlig 'Pipa og Suluk går over stregen af Naja Rosing-Asvid.

Det er anden gang, at arkitekten og billedkunstneren, der har udgivet en række børneøger siden 2012, er nomineret til den fornemme pris.

I motivationen for nomineringen lyder det blandt andet:

- Naja Rosing-Asvid tager læseren på en humoristisk måde universelle temaer op som fordomme og ”dem-og-os”-tankegang og venskab på tværs af sprogbarrierer.

Et vigtigt budskab

Det lyder videre i motivationen, at bogen anskueliggøres problematikken ved de to spurvefamilier, snespurvene og buskspurvene, der bor lige ved siden af hinanden.

Uanset at spurvene er meget ens, spiser de samme insekter, synger og kvidrer næsten på samme måde, så er der ligesom en usynlig streg mellem de to familier, og de voksne især, har de værste fordomme om de andre spurvefamilier. Ved et tilfælde går de to hovedpersoner, Pipa og Suluk, fra hver deres spurvefamilie, over stregen og begynder at forstå, at de er meget ens og sagtens kan være venner.

- Det er det vigtige budskab i bogen. Vi kender så godt de sproglige udfordringer, både i Grønland og i de øvrige nordiske lande – og hvor meget det betyder, at man anstrenger sig for at forstå hinanden – men, at man sagtens kan være venner på trods forskellighed.

Grønlands Forfatterforening ønsker Naja Rosing-Asvid tillykke med nomineringen.

Vinderen af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2023 offentliggøres ved prisuddelingen 31. oktober i Oslo i forbindelse med Nordisk Råds session.

Vinderen modtager prisstatuetten "Nordlys" og 300.000 kroner.