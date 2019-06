Her er Grønlandsk firma i topform

Redaktionen Søndag, 23. juni 2019 - 08:07

De indledende øvelser til byggeriet af det nye storstilede isfjordscenter i Ilulissat er nu gået i gang. Mandskab, kraner, entreprenørmaskiner og lastvogne fra entreprenørfirmaet KJ Greenland A/S arbejder i disse uger på fuldt tryk på byggepladsen.

Efter planen åbner det nye besøgs- og forskningscenter i Ilulissat i sommeren 2021. Det bliver placeret i et smukt og unikt landskab, der er præget af store klimaforandringer. Fra bygningen vil de besøgende få en flot udsigt over fjorden og området, der er på Unescos prestigefyldte liste over verdensarv.

Det er en rigtig dejlig dag i maj. Solen skinner, og snespurvene pipper. Der bliver sprængt, boret og gravet på byggepladsen tæt ved Isfjorden her næsten 300 kilometer nord for Polarcirklen.

– Isfjordscentret er én af vores hidtil største og mest krævende opgaver. Vi har brugt ekstra lang tid til at finde ud af, hvordan projektet skal bygges. Vi føler os på sikker grund, blandt andet fordi vi over for Realdania og arkitekten Dorte Mandrup har fået lov til at komme med vores forslag til visse løsninger på valg af materialer og konstruktion af centret. Jeg har lært noget nyt af det her forløb. Det har været givtigt

for projektet og os alle sammen, siger Karl Jensen, direktør i KJ Greenland.

Sermitsiaq møder KJ Greenlands direktør Karl Jensen og økonomichef Palle Bendtsen på kontoret i hovedsædet, der ligger på adressen Imersuarmut Aqqut 10 i Ilulissats noget rodede industrikvarter tæt ved byggepladsen for det kommende Isfjordscenter.

De to beskedne, men målbevidste erhvervsfolk har absolut ingen prangende kontor. Sådan noget lægges der ikke vægt på i firmaet. Til gengæld stortrives medarbejderne, og firmaets mål er at være et godt uddannelsessted for unge inden for byggebranchen.

KJ Greenland er et vækstfirma i topform. I regnskabet for 2018, som netop er blevet offentligt tilgængeligt på CVR-registret, slog selskabet rekord med en bruttofortjeneste på 110 millioner kroner mod 91 millioner kroner i 2017. I forhold til regnskabsåret 2013 var bruttofortjenesten sidste år 73 millioner kroner højere. KJ Greenland oplyser ingen nettoomsætning i sine regnskaber, men dette nøgletal er givet væsentlig højere end bruttofortjenesten.

