Grønlandsk filmskaber og aktivist nomineret til Pigeprisen

Kassaaluk Kristensen Søndag, 22. oktober 2023 - 10:03

Hvert år hylder Planbørnefondens Pigepris en person, gruppe eller forening, som gør en ekstraordinær indsats for at fremme ligestilling i Danmark.

I år er der tre nominerede, og en af dem er en kvinde fra Grønland. Aka Hansen, der er filmskaber og aktivist er nomineret til prisen. Hun arbejder blandt andet for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke mindst ligestilling mellem den danske og den grønlandske befolkning.

- I min aktivisme gør jeg opmærksom på, at Grønland traditionelt set altid har været matriarkat. Man har taget kvinder lige så seriøst som mænd, fordi alle først og fremmest er født som menneske, siger Aka Hansen i forbindelse med sin nominering.

På sin Facebookside skriver Aka Hansen, at hun ydmygt har accepteret nomineringen, men at nomineringen er en stor bedrift for hende.

Gennem film og tale

Aka Hansen laver fiktions- og dokumentarfilm, hvor hun i disse filmprojekter viser et reflekteret billede af nutidens Grønland. I sin aktivisme kommenterer hun også på Inuits oprindelige kultur.

Senest har hun vist sin solidaritet med samerne, og deltaget til protesten i Oslo, mod den norske regerings manglende handling af ønsket om at fjerne vindmøller i det områder, som samerne avler rensdyr.

- Mit mål er at udbrede viden og reflektere over, hvad det er for en verden vi lever i i dag. Når vi undertrykker kvinder og andre minoritetet, der ligger inde med vigtig viden for vores fremtid, så spænder vi ben for os selv, siger Aka Hansen.

Pigeprisen uddeles i november, og du kan være med til at vælge vinderen ved at stemme på en af de nominerede på Planbørnefondens hjemmeside.