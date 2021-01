Grønlandsk film vandt priser i Hollywood

Thomas Munk Veirum Torsdag, 31. december 2020 - 10:08

Kortfilmen handler om frygten for mineprojektet på Kuannersuit, og den havde premiere på Nuuk International Film Festival i efteråret.

Filmen er skrevet, produceret og instrueret af Inuk Jørgensen, og den har netop gjort sig bemærket ved festivalen Independent Shorts Awards i Hollywood.

På festivalen vandt filmen følgende priser: Guld for bedste korte dokumentar, bronze for bedste klipning, samt hæderlig omtale (honourable mentions) til instruktøren Inuk Jørgensen som bedste instruktør, for filmfotografi og for musikken leveret af bandet Puddle of Infinity.

Det oplyser Inuk Jørgensen i en pressemeddelelse.

Stor interesse fra udlandet

Instruktøren fortæller, at han var virtuelt med til ceremonien på festivalen:

- Jeg fik bl.a. takket Nordens Institut i Grønland (NAPA), Nordiska Filmskolan i Sverige samt alle, som havde hjulpet under produktionen af filmen. Aftenens store overraskelse var dog, at filmen også fik priser for de mere tekniske priser, da disse nomineringer ikke var annonceret på forhånd, skriver Inuk Jørgensen.

Ved Nuuk International Film Festival vandt filmen juryen pris for bedste kortfilm, og instruktøren fortæller, at filmen har fået stor opmærksomhed fra udlandet.

Der er i det nye år allerede planlagt deltagelse i festivaller i Florida, Norge, Sverige, Finland, Australien og Belgien, oplyser Inuk Jørgensen.