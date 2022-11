Grønlandsk fanger er med til klimatopmøde

Merete Lindstrøm Mandag, 14. november 2022 - 10:48

Den unge fisker og fanger Lars Peter Mølgaard fra KNAPK er i Egypten til FN's klimatopmøde, hvor han under en paneldebat med deltagelse af ICC og Samerådet har fremlagt sit syn på klimaændringernes påvirkning af fangerkulturen her i landet.

Ved paneldebatten var der fokus på hvordan klimaændringerne påvirker Inuit og Samernes levevilkår, kultur og identitet. Og det ved den unge fisker fra Kitsissuarsuit noget om:

- Jeg fremlagde påvirkningerne af klimaændringerne for os som lever som fiskere og fangere, og tog udgangspunkt i mine egne erfaringer som fisker og fanger. Jeg fortalte også, at min viden også kommer fra mine forfædre, siger Lars Peter Mølgaard.

Det går ud over menneskerettighederne

Og netop den viden som går fra generation til generation er vigtigt at få med påpeger formand for ICC International, Sara Olsvig.

- Klimaændringerne har markante konsekvenser for vores kultur, vores viden, vores måde at leve på, og dermed også vores identitet. Det betyder, at vores menneskerettigheder er direkte påvirkede af klimaændringerne. Vores viden bør derfor også være med i grundlaget for forhandlingerne, og vi bør være ligeværdige partnere i arbejdet for at finde løsninger på klimaændringerne, siger hun.

Sara Olsvig påpeger, at ICC's deltagelse ved internationale forhandlinger de seneste 45 år har bragt Inuits viden til bordet og påvirket resultaterne på mange områder.

- I klimatopmødets forhandlinger er det vigtigt, at der ikke kun tages udgangspunkt i de magtfulde staters forhold. Den viden som folk, der direkte påvirkes af forandringerne, har, skal også være med i beslutningsgrundlaget, og verdens bestræbelser for at finde løsninger, understreger Olsvig.

Klimaforandringer skaber forandring i fangstmetoder

Lars Peter Mølgaard påpeger også, at klimaforandringerne påvirker havisen, som er anderledes end den var tidligere.

- Det påvirker tidspunktet for, hvornår fangstdyr er i vores område, og nogle fangstmetoder er derfor ikke længere i brug og glemmes, lyder det fra fangeren.

Lars Peter Mølgaard er fra Kitsissuarsuit og deltager ved topmødet i Egypten gennem ICC med støtte fra FN’s ”Indigenous Youth Programme”.

COP27 varer indtil den 18. november og finder sted i Sharm el Sheik i Egypten.