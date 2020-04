Grønlandsk familie i corona-sorg

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. april 2020 - 10:35

En familie med relationer til Grønland er blevet påvirket på den værst tænkelige måde af den igangværende corona-pandemi.

Det er sket i forbindelse med, at en medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Danmark er afgået ved døden efter at have været smittet med Covid-19. Det er den sygdom, man får af coronavirusset.

Der er tale om 36-årige Dennis Sørensen. Mandens far er Peter Lynge Sørensen, vis bedstefar var den berømte grønlandske politiker Augo Lynge.

Faderen advarer

Peter Lynge Sørensen er bosat i Danmark, og han har udtalt sig om sin søns død til det danske medie BT for at advare om coronavirusset:

- Jeg synes ikke, hans død skal være forgæves. Folk tulrer rundt og tror, at fordi de er unge og raske, så er de ikke i fare, men det passer ikke, siger faderen til BT og fortsætter:

- Det kan ramme alle folk, og det er der alt for mange, der ikke forstår. Dennis var vitterligt sund og rask, men døde alligevel.

Peter Lynge Sørensens fætter Tom Augo Lynge er bosiddende i Nuuk, og han er i sorg over sin fætters søns dødsfald. Tom Augo Lynge kommer i den forbindelse med et opråb til de grønlandske politikere om, at de skal gøre, alt hvad de kan for at stoppe coronavirusset:

- Politikerne skal udvise rettidig omhu og respekt for menneskeliv. Økonomi kan ikke sættes foran menneskeliv, siger Tom Augo Lynge til Sermitsiaq.AG.

Uvist om han blev smittet på jobbet

Det er endnu uklart om Dennis Sørensen blev smittet på sit job, oplyser hospitalet på hjemmesiden.

- Vi ved ikke, om den pågældende er smittet i forbindelse med sit arbejde på hospitalet, men den pågældende har arbejdet med patientkontakt i en afdeling med Covid-19 smittede patienter.

- Derfor er der en mulighed for, at den pågældende er smittet i denne sammenhæng, skriver hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Ikke det første dødsfald blandt sundhedspersonale

Dødsfaldet er ikke det første blandt sundhedspersonale under coronaudbruddet i Danmark.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oplyste onsdag, at en praktiserende læge, der var smittet med coronavirus, var afgået ved døden. Der var tale om en 63-årig mand fra Hvidovre.

Ifølge PLO døde han efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling som følge af sygdommen Covid-19. Ifølge PLO er det ikke muligt at fastslå, om manden er blevet smittet på eller uden for klinikken.