Grønlandsk elev vinder dansk Kodningspris

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 23. juni 2021 - 10:22

Johannes Blidstrand fra Qaqortoq vandt Coding Class mesterskaberne i Grønland den 11. juni, og kom derfor videre til den danske finale.

Tirsdag vandt Johannes Blidstrand, der går i 7. klasse i Qaqortoq, Kodningsprisen ved den virtuelle Coding Class finale, som blev afholdt i København og Odense.

Det er første gang, at Grønland har deltaget ved Coding Class finalen i Danmark.

FN's Verdensmål

Johannes Blidstrand har selv kodet spillet ”Ocean Guardian”, der tager udgangspunkt i FN's verdensmål nummer 14, Livet i havet.

Tele-Post forklarer i en pressemeddelelse, at spillet ”Ocean Guardian” handler om at samle plastik, minimere affald og være med til at beskytte havets dyreliv.

- Det er helt vildt fantastisk at se en elev fra Qaqortoq vinde kodningsprisen, og vi er stolte og glade på Johannes’ vegne. Johannes har udvist stor interesse og engagement gennem hans deltagelse i Coding Class, fortæller bæredygtighedskonsulent for Tele-Post, Tanja Christensen i pressemeddelelsen.

Det er Tele-Post, der i samarbejde med Kommune Kujalleq og Innovation South Greenland, har skabt coding class i Sydgrønland til 7. klasses elever.

Tre priser

Johannes Blidstrand er udpeget som vinder i Kodningsprisen. Der blev også uddelt to andre priser ved tirsdagens finale. Gamingprisen og Innovationsprisen.

Johannes Blidstrand har konkurreret mod 12 andre ved finalen i Coding Class.

Tele-Post oplyser, at Johannes Blidstrand har været meget glad for at vinde kodningsprisen.

- Vi er glade for, at Innovation South Greenland har kunnet bidrage med de fysiske rammer for Johannes, under forberedelserne til Grønlandsmesterskaberne og afholdelse af denne, siger udviklingskonsulent i Innovation South Greenland, Naja Motzfeldt og fortsætter:

- Johannes er en ung mand af få ord, men det er tydeligt i hans kropssprog, at han blev meget glad for at vinde mesterskaberne i Grønland og endnu mere, da han vandt finalen i Coding Class i Danmark. Vi håber, at Johannes forsat vil dyrke sin interesse for kodning, og vi håber, at andre børn vil følge i hans fodspor, siger Naja Motzfeldt.