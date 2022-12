Grønlandsk eksport til Kina sætter kurs mod ny rekord

Redaktionen Fredag, 02. december 2022 - 16:42

Den kinesiske import af koldtvandsrejer boomer i 2022. Eksportører fra Nordatlanten nyder godt af et stærkt salg og indtjening. Selskaberne, herunder grønlandske Royal Greenland og Polar Seafood, har sat kurs mod ny rekord i Kina i 2022 efter to år med et noget lavere salg i verdens største land.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- For Royal Greenland har 2022 været et supergodt år på skalrejer i Kina. Priserne er lige så høje som i 2019, der var et godt rejeår, siger Bruno Olesen, siger selskabets salgschef Bruno Olesen til Sermitsiaq.

I volumen tegner det kinesiske marked sig for halvdelen af Royal Greenlands samlede rejesalg. Selskabet nåede i 2019 en rekordomsætning på en milliard kroner i Kina på salg af rejer og hellefisk, og 2022 tegner til at blive ny rekord. Også Polar Seafood venter, at dette år bliver et rekordår.

- Vi har også haft et godt år i Kina. Det er vi godt tilfredse med, siger Polar Seafoods formand Henrik Leth.

Grønland er fortsat verdens største land på fiskeri og afsætning af koldtvandsrejer, tæt fulgt af Canada. Eksportørerne tjener i år ekstraordinært godt på en boomende kinesisk efterspørgsel sammenlignet med de to foregående år.

Nordatlantiske eksportører har i 2022 haft et stærkt salg med kraftigt stigende priser på skalrejer i Kina, der er verdens største marked for skaldyrs- og fiskeprodukter.

