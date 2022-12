Grønlandsk-dansk dokumentarfilm udtaget til kendt filmfestival i USA

Anders Rytoft Torsdag, 08. december 2022 - 10:46

Twice Coloniced får verdenspræmiere på Sundance Film Festival, som finder sted fra 19. januar til og med 29. januar.

Det er netop blevet besluttet, oplyser Neumann Strategi & Kommunikation på vegne af Ánorâk Film i en pressemeddelelse. Twice Coloniced hører under internationale dokumentarfilm - og skal derfor konkurre med andre i film i samme kategori.

Den grønlandsk-danske dokumentarfilm, som har været syv år undervejs, fortæller historien om grønlandske menneskerettighedsaktivist Aaju Peter, som har dedikeret sit liv til kampen for inuit i hele Arktis. Da en tragedie rammer blandt Aajus nærmeste, begiver hun sig ud på en personlig rejse for at konfrontere sin fortid og samtidig sikre de oprindelige folks demokratiske ret og uafhængighed.

Men er det muligt at ændre verden og hele sine egne sår på samme tid?

Latter og tårer

Filmen følger Aaju Peters arbejde i både Grønland, Danmark og i hendes nye hjemland Canada, hvor hun i dag er bosiddende, og hvorfra hun kæmper for oprindelige folks rettigheder på globalt plan, oplyser Neumann Strategi & Kommunikation.

- Filmen har været syv år undervejs. For mig og Aaju har det været en lang rejse med både latter og tårer, derfor er jeg utrolig rørt over denne anerkendelse fra Sundance, siger filminstruktør Lin Alluna.

Hun tilføjer:

- Aaju er et dedikeret menneske, der generøst deler sin livshistorie og blotter sin sjæl, for at vi kan lære af hende. Mit håb er, at filmen vil inspirere verden, ligesom hun har inspireret alle os, der har været samlet om at lave filmen med hende.

Dansk premiere i 2023

Lin Alluna får sin featuredebut med denne film, som er skabt i tæt samarbejde med Aaju Peter, der også har skrevet filmens manuskript, lyder det videre.

Filmen er produceret af Emile Hertling Péronard fra det grønlandsk-danske selskab Ánorâk Film i co-produktion med Alethea Arnaquq-Baril og Stacey Aglok MacDonald fra det canadiske inuit-selskab Red Marrow Media og med Bob Moore fra det canadiske EyeSteelFilm.

Filmen er endvidere støttet af Det Danske Filminstitut, Grønlands Selvstyre, DR, KNR TV, CBC, Canada Media Fund, Nunavut Film Development Corporation, Eurimages m.fl.

Filmen forventes at få dansk premiere i 2023.