Grønlandsk cyklist dræbt i Aalborg

Jesper Hansen Mandag, 12. oktober 2020 - 08:48

Den 58-årige Margrethe Sakariassen (Makka) blev fredag aften dræbt ved en færdselsulykke, oplyser Kofoeds Skole i Aalborg på Facebook.

Ulykken skete nær Margrethe Sakariassens bopæl i det østlige Aalborg.

Ved 21-tiden ville hun på cykel krydse den stærkt trafikerede og firesporede vej Humlebakken – og blev der ramt af en bil ført af en 51-årig kvinde, som slap uskadt fra ulykken. Mandskabet fra en tilkaldt ambulance og en læge gav livreddende førstehjælp, men forgæves og kort efter ulykken blev cyklisten erklæret død, oplyser Nordjyllands Politi.

- Sagen er stadig under efterforskning, og før hele hændelsesforløbet er belyst, kan politiet ikke udtale sig yderligere omkring den tragiske ulykkes nærmere omstændigheder. Vi opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig til Nordjyllands Politi på 114.

- De pårørende er underrettet, siger kommunikationsmedarbejder Christian Brinck fra Nordjyllands Politi til Sermitsiaq.AG.

Makka vil blive savnet

I løbet af weekenden har mange fra det grønlandske miljø i Aalborg besøgt ulykkesstedet og lagt en blomst eller tændt et lys for Margrethe Sakariassen. Søndag aften var der tændt cirka 50 lys i flere små grupper i vejkanten.

Kofoeds skole i Aalborg har skrevet nogle mindeord på Facebook:

”Makka var en skøn kvinde med et ukueligt og positiv sind. Makka var aldrig bange for at tage fat, og hun hjalp os ofte på Kofoeds Skole, når vi havde brug for en hjælpende hånd.

Makka var meget stolt af sin datter og af sin søn og fortalte ofte om dem. Og i samtalen kunne man mærke, at der var stor kærlighed og stor samhørighed i familien. Vores dybeste medfølelse til jer begge med jeres tab.

Makka var smil! Makka var opmuntring! Makka var støtte og omsorg! Makka var et stort menneske, som fyldte meget!

Makka vil blive savnet på Kofoeds Skole. Æret være Makkas minde” skriver Kofods Skole i Aalborg.

Samtidig meddeler man, at Kofoeds Skole i Aagade mandag er åben for en kop kaffe og kage for alle, som vil mindes Margrethe Sakariassen.