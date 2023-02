Grønlandsk bestseller nomineret til pris: - Det er SÅ stort!

Merete Lindstrøm Torsdag, 23. februar 2023 - 12:33

Katrine Rasmussen Kielsens roman Qivittuissuit akornanniinnikuuvunga (Jeg har levet blandt ægte fjeldgængere) fra 2021 er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2023.

Det er ikke en hvilken som helst bog.

Den grønlandske version har solgt flere end 8.000 eksemplarer, og lydbogen på grønlandsk har været nr. 1 på den danske top-10 bestsellerliste i mere end 2 måneder.

- Det er SÅ stort, udbryder Katrine Rasmussen Kielsen, da Sermitsiaq.AG fanger hende, for at høre hvad hun tænker om sin nominering til Nordisk Råds Litteraturpris 2023.

- Jeg har ikke ord for, hvad det betyder for mig, jeg har aldrig gået efter den slags hæder med min bog.

En gave at fortælle historien

I bogen følger man de unge elskende Paneeraq og Lars, som ender i et samfund af fjældgængere på grund af Paneeraqs fars uhyrlige behandling af den unge mand, som det ikke passer ham, at hans datter har valgt. Og det er bare deres fortællinger, hun er blevet talerør for, fortæller hun:

- Paneeraq og Lars har fortalt mig deres historie og så synes jeg, det ville være godt at udgive en bog med det hele. Det skete så hurtigt, og jeg havde aldrig troet, vi ville nå hertil, hvor bogen er nomineret. Men det er en gave fra dem, at jeg har fået lov at fortælle historien, siger den glade forfatter.

Bogen er oversat til dansk, og Katrine Rasmussen Kielsen arbejder på at få den udgivet i Danmark. Hun er også i dialog med nogle samarbejdspartnere om at få den oversat til endnu et sprog, som hun dog ikke kan løfte sløret for endnu.

31. oktober skal hun til Oslo, hvor vinderen af prisen offentliggøres. I alt er 14 romaner, beretninger, essays og digtsamlinger nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2023.