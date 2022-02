Grønlandsk for begyndere: Nu vil jeg lære grønlandsk!

Grønlandsk for begyndere:

Det her er historien om kærlighed, og kamp. Og mange, mange nederlag.

Mit modersmål er dansk.

Kalaalisut oqalussinnaanngilanga. Jeg taler ikke grønlandsk.

Men i 43 år har jeg interesseret mig for Grønland og ønsket at blive god til grønlandsk. Eller i det mindste bare nogenlunde med lidt small talk og simple sætninger, som jeg kan fyre af i godt selskab.

Sandheden er, at mine fremskridt har været få. Næsten ikke til at måle.

Er jeg dum eller bare doven?

Det vil vise sig. For nu har jeg meldt mig til grønlandsk 1 på Studieskolen i København. På forsiden af min lærebog, Kallallisut ilikkarit, Lær Grønlandsk, er der en tegning af to drenge med et frækt, drillende smil på læben.

Det er, som om de griner lidt af mig. Hvorfor har du ikke for længst lært grønlandsk, når du nu satte din fod i Nuuk for første gang i 1978 som ung, usikker journalistelev på Ritzaus Bureau og KNR? Hallo, det var før hjemmestyret! Dengang din hjerne endnu var ung og frisk og i stand til at lære alt om tilhæng, gentagelsestilhæng og trunkative tilhæng.

12 kvinder og en mand

Nu må det være på tide at vende nederlaget ryggen. Og rette op på skaden.

En mørk og regnfuld onsdag eftermiddag møder 12 kvinder og en enkelt mand op til første lektion i grønlandsk.

Grønlandsk Det grønlandske sprog er en kilde til evig debat. AG’s reporter, Marianne Krogh Andersen, har dansk som modersmål. Hun har i mange år forsøgt at lære grønlandsk. Uden de store fremskridt. Nu har hun meldt sig til grønlandsk 1 på Studieskolen i København og vil de næste uger berette om sine nederlag og sejre.

Ude på gangen i en flot gamle bygning på Vognmagergade står vores lærer Ortu Mørch Olsen og viser os venligt ind i lokalet, hvor der brænder en knitrende pejseild på en skærm. Måske en beroligende foranstaltning til ængstelige elever på vej til at lære, hvad lingvister anser for et af verdens sværeste sprog.

Men når grønlændere kan lære dansk, burde vi danskere også kunne lære grønlandsk, skulle man tro. Problemet er selvfølgelig bare, at jeg ikke har fået præsenteret sproget fra min tidligste barndom.

Nå, nu bevæger jeg mig ind på farlig grund. Sprogdebatten er giftigt farvand. Som vores lærer Ortu siger i en af sine første meddelelser til klassen:

- Grønlandsk sprog er politik. Den diskussion har vi ikke herinde. Det her skal være et trygt rum. Vi kommer til at være sammen i lang tid. Helt indtil juni. Det er fantastisk!

