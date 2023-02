Grønlandsk arkitekt og designer er med i DR-program

Anders Rytoft Søndag, 05. februar 2023 - 11:44

Ligesom at løbe seks maratonløb i træk.

Sådan beskriver Aviaaja Ezekiassen sin deltagelse i DR-programmet 'Danmarks næste klassiker'.

- Det har været vanvittigt hårdt, siger hun.

Tilbage i sommer modtog den grønlandske arkitekt og designer en mail fra producenterne bag programmet. De havde fået øjnene op for Aviaaja Ezekiassen i forbindelse med hendes modtagelse af møbelprisen Finn Juhl Pris i foråret 2022.

- De syntes, at det var ret spændende, det jeg lavede, siger Aviaaja Ezekiassen og fortæller, at hun har været igennem en to måneder lang castingproces, før hun blev udpeget som den ene af i alt fem deltagere.

Ikke meget fritid

Siden oktober har der været drøn på. Aviaaja Ezekiassen er faktisk stadig i gang med at designe den allersidste opgave, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Deltagerne har hver især haft til opgave at lave ét design på bare tre uger - de har fået til opgave at lave seks designs i alt, hvorfor programmet strækker sig over fire og en halv måned.

- Alt går op i at lave opgaven, så det er ikke meget fritid, man har. Selvom det har været vanvittigt hårdt, så har det også været enormt lærerigt, siger Aviaaja Ezekiassen, som er blevet kastet ud i nye materialer og produktionsmetoder.

- Jeg har lært, at det nogle gange er okay at stole på sin mavefornemmelse, fordi beslutningerne skal træffes vanvittigt hurtigt.

Hårdt og grænseoverskridende

De fem designere kommer alle med hver deres forudsætninger: Nogle har deres eget værksted, mens andre er afhængig af samarbejdspartnere. Aviaaja Ezekiassen hører til blandt den sidste gruppe, og det har været stressende, forklarer hun:

Aviaaja Ezekiassen under optagelserne til 'Danmarks næste klassiker'. Foto: Nicolai Skov

- Jeg har skullet vise mine tegninger hurtigst muligt til mine samarbejdspartnere for at overbevise dem om at gå med ombord på projeket. Det har betydet, at jeg har skullet tegne møblerne en smule hurtigere end nogle af de andre deltagere, som har deres eget værksted.

Det har også været hårdt og grænseoverskridende, at det hele er blevet filmet.

- Alle har svært ved at vise ens egen arbejdsproces, altså hvordan man som designer kommer fra en idé til det endelig design, og det kan føles sårbart og lidt privat, så det har jeg skullet lære at slippe undervejs. Men det har været hårdt. Kort sagt, siger hun og griner.

Den største skræk

Aviaaja Ezekiassen har med sin deltagelse i 'Danmarks næste klassiker' fået testet sig selv. Hun har både lært nye samarbejdspartnere og ikke mindst sine egne grænser at kende. Designeren ved nu, hvor langt hun kan presse sig selv.

- Jeg er blevet meget overrasket over, at jeg har kunnet levere på tre uger - og ikke mindst på det niveau. Det er den største skræk, hvis man laver et design af en stol og lad os så antage, at den knækker på nationalt tv. Det er noget, man er vildt bange for.

Hun håber, at hendes deltagelse har været det hele værd. Det vil tiden vise. Hun er gået ind i programmet for at teste sig selv og har været nysgerrig på, hvad hun har kunnet skabe på tre uger. Og forhåbentligt kan hendes deltagelse være med til at åbne nye døre, ifølge Aviaaja Ezekiassen.

Første afsnit af 'Danmarks næste klasikker' bliver sendt 15. februar.