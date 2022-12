Grønlandshvals søvn målt for første gang

Thomas Munk Veirum Søndag, 25. december 2022 - 14:19

Forskere ved Grønlands Naturinstitut er lykkedes med at få nye data, der kan hjælpe med at forstå grønlandshvalens levevis.

Ved hjælp af en speciel sonde, som forskere har sat på en grønlandshval i Diskobugten ud for Qeqertarsuaq, har der indsamlet nye data, hvor en hval havde flere stilleliggende inaktive periode under vandet:

- Mere præcist blev der registreret fem perioder, hvor hvalen opholdt sig på næsten konstant dybde mellem 16 og 38 m i 24-48 minutter ad gangen. Perioderne var kun afbrudt af, at hvalen steg mod overfladen for at få luft, skriver Grønlands Naturinstitut på sin hjemmeside.

Lignende adfærd hos andre hvaler

Ifølge Naturinstituttet er der tidligere registreret lignende adfærd hos både pukkelhvaler, kaskelotter og flere sælarter, og på engelsk kaldes denne slags inaktive dykkeadfærd ’drift dive”, altså drive-dyk.

- Man tror, at drive-dyk finder sted, når dyrene sover i vandet.

- Med andre ord, forskere fra Naturinstituttet har altså som de første i verden målt, hvordan en grønlandshvals søvnmønster kan se ud, skriver Naturinstituttet.

Instituttet skriver, at der som sådan ikke er noget revolutionerende i, at en grønlandshval sover, men det blandt andet nyttigt for forskerne at fastslå, at hvalerne ikke bliver påvirket i større grad, end at de stadig kan falde i søvn få timer, efter de er blevet mærket med en sonde.