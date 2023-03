Grønlandshistorie: Første øjenlæge på vej

Redaktionen Onsdag, 01. marts 2023 - 09:54

I årevis har Grønland manglet øjenlæger. Men nu er den første grønlandske øjenlæge på vej til at blive færdig med sin uddannelse.

Og der er i den grad brug for hans arbejdskraft.

Nick Duelund hedder den unge læge, som arbejder hårdt på at blive Grønlands første øjenlæge. Han mangler et år af sin uddannelse som speciallæge.

Lige nu arbejder han på et større forskningsprojekt om børn og synsproblemer. Han er i gang med at skrive ph.d. Og har derfor revet et par år ud af kalenderen for at forske – inden han bliver færdig som øjenlæge.

Som mange andre unge læger har Duelund rejst frem og tilbage mellem Danmark og sin hjemby Nuuk.

Det er ikke muligt at blive uddannet til øjenlæge i Grønland. Så Nick Duelund flyttede til Aalborg og tog de første fire år af uddannelsen til speciallæge her.

12 år undervejs

Selve medicinstudiet læste han på Aarhus Universitet. Det tog syv år. Oveni kommer så de fem års speciallægeuddannelse.

- Da jeg blev færdig med medicinstudiet, ville jeg gerne hjem til Grønland igen. Jeg arbejdede 2 ½ år på hospitalet i Nuuk. Her blev jeg meget interesseret i øjensygdomme. Der er ingen fast øjenlæge. Men engang imellem kommer der en øjenlæge op fra hospitalet i Glostrup.

- Jeg kunne se, at der var et stort behov, for vi havde flere patienter med alvorlige øjenproblemer. Vi kan ringe til Glostrup døgnet rundt og få hjælp via telemedicin. Men der burde være en fast øjenlæge eller helst flere i Grønland, siger Nick Duelund.

