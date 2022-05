Grønlandsfilm set med nye grønlandske øjne

Redaktionen Søndag, 08. maj 2022 - 14:00

Grønland er i over 100 år blevet skildret på film af især danske filmskabere, hvor ikoniske billeder af og forestillinger om Grønland og det grønlandske folk er blevet skabt.

Det danske filminstitut har spurgt to grønlandske eksperter indenfor film, hvordan sådan en udefrakommende skildring af den grønlandske historie og folk bliver oplevet og opfattet.

Det er blevet til dokumentarfilmen 'Det moderne Grønland på film', hvor de to eksperter analyserer fremstillingen af Grønland ud fra ældre dokumentarfilm produceret af primært danske filmfolk.

- Jeg tror, når man som grønlænder ser mange af de her film, der er lavet i lige præcis den her tid, får man måske bekræftet ideen om, at danske medier fortæller nogle historier fra Grønland med et udefrakommende syn. Jeg tror, det er vigtigt at vi fortæller historier fortalt af os selv, siger filminstruktør Inuk Jørgensen.

Enten – eller vises

Foredragsholder og konsulent indenfor grønlandske og arktiske forhold, Ivalo Foged Olsvig, understreger, at en fremstilling af enten traditionelle fangerkultur eller det moderne Grønland er en misvisende fremstilling af Grønland:

- Der har altid været det her kæmpe behov, når man fremstiller Grønland, for at det enten kun kan være den traditionelle fangerkultur eller det moderne Grønland. At der skal være én måde, tingene er på. Det findes jo ikke, men det er oftest sådan, man fremstiller Grønland, siger hun.

Der er lavet flere dokumentarfilm om Grønland omkring overgang fra koloni til amt og efter indførelsen af Grønlands Hjemmestyre i 1979. Det danske filminstitut skriver, at en stor del af danskernes billede af Grønland og grønlandske folk er farvet af disse dokumentarfilm.

