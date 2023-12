Grønlandsbanken: Prisstigninger er aftaget på boligmarkedet

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. december 2023 - 16:27

Boligkøbere har i 2023 skullet vænne sig til en noget højere rente på fem procent, hvilket er højere end for bare et par år siden, hvor renteniveauet var markant lavere.

Alligevel har der været pæn aktivitet på det grønlandske boligmarked i 2023, vurderer privatkundedirektør i Grønlandsbanken, Jimmi Johannesen, overfor Sermitsiaq.AG:

- Vi kan godt se, at de helt dyre ejendomme har en tendens til en lidt længere liggetid, end vi har set tidligere. Men gennemsnitsboliger til omkring 30.000 kr. kvadratmeteren bliver stadigvæk handlet. Det er helt klart vores fornemmelse.

Privatkundedirektøren vurderer overordnet, at boligpriserne ikke er steget mærkbart i 2023 men holdt sig stabile.

90 procent af handlerne skete i Nuuk

Den grønlandske skattelovgivning spiller en rolle i forhold til, at de stigende renter trods alt ikke har haft større indvirkning på aktiviteten, lyder det:

- Selvfølgelig betyder det noget, om renten er én eller fem procent, men vi har stadig en skattelovgivning i Grønland, hvor renten er 100 procent fradragsberettiget. Det har en betydning, at man kan trække hele renteudgiften fra, siger Jimmi Johannesen.

Privatkundedirektøren fortæller, at omkring 90 procent af de bolighandler, banken har været involveret i, har fundet sted i Nuuk. Det er en stigning i forhold til 2022, hvor det var 81 procent af handlerne, der fandt sted i Nuuk.

- Det handler formentlig om urbanisering, men det skal også ses i lyset af, at udbuddet er noget lavere andre steder. I eksempelvis Ilulissat er der stort set intet salg, men der er en efterspørgsel, siger Jimmi Johannesen.

Tror på fornuftig omsætning i 2024

I forhold til 2024 er privatkundedirektøren optimistisk med hensyn til boligmarkedet:

- Jeg vil tro, at der i hvert fald i Nuuk vil være en fornuftig omsætning, og vi har som sagt heller ikke set nogen tendens til, at kvadratmeterpriserne skulle være faldet.

- Udbudspriserne ikke faldet, men de er dog heller ikke fortsat med at stige, som de gjorde for nogle år siden. Sælger har fortsat gode muligheder for at få en fornuftig pris for deres ejendomme, siger Jimmi Johannesen.