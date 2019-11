Grønlandsbanken: Negative renter til erhvervskunder

Walter Turnowsky Fredag, 01. november 2019 - 11:03

Det kommer til at koste penge for erhvervskunder at have penge på en konto i Grønlandsbanken.

Banken betaler nemlig selv negative renter for sine indlån hos Nationalbanken og på pengemarkedet. Samtidig har Grønlandsbanken oplevet en stigning i indlånene i årets første ni måneder, fremgår det af kvartalsregnskabet.

Vi har hidtil kun haft negative indlånsrenter på de største indlån, men fra 1. november starter vi indfasning af negative indlånsrenter til erhvervskunderne bredt og det bør rette det noget op,

- Vi har ikke gjort noget overfor privatkunder endnu, men holder selvfølgelig øje med indlånsudviklingen, siger bankens direktør, Martin Kviesgaard i en pressemeddelelse.

Tilfredsstillende resultat

Samlet set viser kvartalsregnskabet et tilfredsstillende resultat på 115,9 millioner kroner mod 106,9 millioner kroner for samme periode i 2018, godt hjulpet på vej af lave nedskrivninger og positive kursreguleringer. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør 112,7 millikoner kroner mod 115,5 millioner kroner året før.

I tredje kvartal af 2019 oplevede banken, i lighed med 2018, et udlånsfald, mens bankens udlån i årets ni første måneder i alt er steget med 221 millioner kroner, og udgør 3.694 millioner kroner ved udgangen af september måned. Det er en stigning på 6,3% på ni måneder.

- Stigningen for året som helhed er tilfredsstillende og dokumenterer at der er pæn aktivitet i Grønland. Vi vil gøre hvad vi kan for at understøtte en solid udvikling i Grønland, siger Martin Kviesgaard.

Forventning opjusteres lidt

Ses der isoleret på tredje kvartal er basisdriften væsentligt forbedret, indtægterne er forøget og de samlede omkostninger er lavere end i første og andet kvartal.

- Indtægterne løftes og omkostningerne falder lidt mere i dette kvartal end sædvanligt så det giver det bedste basisresultat i et kvartal vi har set. Det er generelt det høje niveau for udlån og garantier, der er hovedforklaringen. Det er naturligvis positivt når nu basisdriften i øvrigt presses af negative renter og stigende complianceomkostninger, udtaler Martin Kviesgaard.

Forventningen til årsresultatet opjusteres nu til 135-155 millioner kroner før skat mod seneste udmeldte forventning på 130-150 millioner kroner. Resultatet udgjorde i 2018 140,3 millioner kroner før skat.