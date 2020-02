Grønlandsbanken: Husk at få udarbejdet en beregning på pensionsopsparingen

redaktionen Søndag, 09. februar 2020 - 13:24

Først var det alene arbejderne med en kollektiv overenskomst, som lønmodtagerorganisationen S.I.K. siden 1. juli 1999 skulle forvalte pensionsopsparingen for.

Men S.I.K.’s pensionskasse vokser sig stor nu i kraft af, at SISA har vundet selvstyrets udbudsrunde for de mange penge, det offentlige har samlet for alle pensionsopsparere, som ikke selv har sørget for en pensionsordning, skriver Sermitsiaq.

Uanset om man kan forlige sig med ordningen eller ej, er man forpligtet til at indbetale sin pensionsopsparing i SISA, med mindre man selv vælger at indgå en anden ordning med en anden pensionskasse eller pengeinstitut, der af Finanstilsynet er godkendt til at forvalte pensionsopsparinger.

Grønlandsbanken afslog at byde på opgaven:

– Vi vurderede at omkostninger og kompleksitet var for stor. Derfor undlod vi at byde på opgaven, begrunder privatkundedirektør i Grønlandsbanken, Jesper Malling Sørensen overfor Sermitsiaq.

