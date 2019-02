Grønlandsbanken: Historisk flot regnskab

Redaktionen Torsdag, 28. februar 2019 - 14:20

Grønlandsbankens resultat før kursreguleringer og nedskrivninger lød på kr. 152,8 mio. i 2018, hvilket lige netop overgår sidste års rekordresultat på kr. 152,7 mio.

- At vi kan præstere det bedste resultat i bankens over 50 år lange historie, er et resultat af, at det går økonomisk godt i store dele af samfundet. Men det er ikke kommet af sig selv, og vi kan takke vores super engagerede medarbejdere for en stor indsats, og så er vi selvfølgelig glade for, at så mange kunder lægger deres bankforretning hos os, siger bankdirektør Martin Kviesgaard ifølge en pressemeddelelse.

Resultatet lander i den høje ende af estimatet for året på kr. 120-140 mio. Egenkapitalforrentningen før skat blev på 15,6 % p.a. og vurderes at være tilfredsstillende.

Stigende udlån

Stigende udlån, forøgede garantier og i det hele taget stigende aktivitet overalt i banken har medført, at indtægterne er over niveauet i 2017. Trods et udfordret rentemiljø er der en nettostigning i rente- og gebyrindtægter på kr. 4,1 mio. eller 1,3 procent i forhold til 2017, mens omkostningerne stiger næsten tilsvarende.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i 2018 har formået at øge vores samlede udlån og garantier med 253 mio. til 4,7 mia. Vi har aldrig haft så mange penge ude at arbejde i samfundet, som vi har lige nu, siger den tilfredse bankdirektør.

Banken har videreudviklet sit pensionskoncept og har igangsat flere andelsboligbyggerier sammen med lokale entreprenører.

- Vi tror på, at vi skal være med til at skabe aktivitet i Grønland og igangsættelsen af andelsboligbyggerierne, synes jeg, er et bevis på, at vi får skabt ny aktivitet til gavn for samfund, kunder og aktionærer, siger Martin Kviesgaard.

Krystalkuglen

Martin Kviesgaard forudser, at der i 2019 og i årene fremover vil være en fortsat høj aktivitet i samfundet ikke mindst begrundet i de kommende lufthavnsbyggerier.

- Generelt ser det stadig fornuftigt ud med fiskeriet, hvor indtjeningen på de vigtigste arter stadig er god. Vi er dog ikke begejstret for, at kvotefastsættelsen er så høj på det kystnære fiskeri efter hellefisk og i torskefiskeriet, mens det ser mere bæredygtigt ud på rejer og det øvrige fiskeri.

- På lidt længere sigt bliver det også interessant at se, hvilken aktivitet der skabes som følge af beslutningen om lufthavnsbyggerierne. Vi har været positive om lufthavnsplanerne og mener stadig, at lufthavnene er helt centrale i udviklingen af et Grønland med dynamik og vækst, mener Martin Kviesgaard.

Bankens forventning til 2019 er et resultatet før skat på kr. 130-150 mio.