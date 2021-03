Grønlandsbanken: Corona-regning på 40 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. marts 2021 - 08:37

Med et årsresultat før skat på 130,9 millioner kroner i et corona-år, finder Grønlandsbanken, at resultatet er tilfredsstillende, selv om det er knap 20 millioner kroner mindre end året før. Banken kan udlodde 45 millioner kroner i udbytte til sine aktionærer, og for første gang i bankens historie har man nu rundet et udlån, der er over fire milliarder kroner.

– Vi er ydmyge omkring den rolle vi har i samfundet, og så er vi glade for, at vi sammen med vores kunder i hele landet er kommet godt igennem det første Covid-19 år og endda med en flot udlånsvækst, siger bankdirektør Martin Kviesgaard i en pressemeddelelse.

Corona-regning

Corona-pandemien har imidlertid kostet banken et større millionbeløb, selv om Grønlands største bank har klaret sig godt, når man ser på bundlinjeresultatet.

- Covid-19 har påvirket på mange måder. I alt vil jeg vurdere at det har kostet os kr. 40-45 mio. i realiserede og urealiserede tab og omkostninger fordelt på udlånstab, engangsomkostninger, kursreguleringer og mindre aktivitet i en periode af året, siger Martin Kviesgaard.

Grønlandsbanken

Banken har svært ved at vurdere, hvordan coronaen vil påvirke 2021-resultatet, men på længere sigt forventer man øget aktivitet i samfundet som følge af blandt andet lufthavnsbyggerierne, turisme-investeringer og en generel vækst i den private del af samfundsøkonomien.

Dyrere at drive bank

Den basale bankdrift har været påvirket af flere faktorer såsom lavt renteniveau og stigende omkostninger. Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger faldt således fra 148,9 millioner kroner i 2019 til 143,6 millioner kroner i 2020.

De øgede omkostninger til at drive banken begrundes blandt andet med flere medarbejdere, investeringer i pensionsområdet og it-omkostninger. Alene på personale og administrationssiden øgede banken sine omkostninger med otte millioner kroner.

Bankens forventning til 2021 er et resultat før skat på kr. 115-135 mio.