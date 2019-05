Grønlandsbanken er superstærk

Redaktionen Søndag, 05. maj 2019 - 14:37

Ved du, at Grønlandsbanken er en stabil og velsmurt bankmaskine med en høj egenkapital? Der er næppe nogen risiko for, at banken vælter omkuld, kollapser og efterfølgende går konkurs som det tidligere er set med banker i blandt andet Danmark.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Banken har aldrig lånt så mange penge ud som sidste år. I 2018 lå Grønlandsbanken igen som nummer ét på en liste, der måler robustheden i banksektoren.

– Det er udtryk for, at de har en masse egenkapital, og risikoen på deres udlån er ikke ret stor. Grønlandsbanken er en superstærk bank, fastslår Johannes Raaballe, lektor i økonomi ved Institut for Økonomi

ved Aarhus Universitet.

Han laver hvert år en rangliste over de mest sikre og usikre banker i Rigsfælleskabet. 21 børsnoterede pengeinstitutter er taget med. Analysen er baseret på markedets opfattelse af bankernes risiko. Ranglisten er opgjort som såkaldt markedsbaseret solvensmål, MSolvens, der måler en banks soliditet. Jo højere den er, jo bedre er det.

Glæde hos GrønlandsBanken

Grønlandsbanken glæde sig over en​​​​​​​ førsteplads på ranglisten, men banken har ingen mål om at være nummer ét.

– Vi ligger i top, uanset hvordan man gør det op. For mig er det vigtigste, at vi​​​​​​​ ikke ligger i bunden af listen, siger administrerende direktør Martin Kviesgaard fra​​​​​​​ Grønlandsbanken.

