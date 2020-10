Grønlandsbanken opjusterer forventningerne

redaktionen Torsdag, 29. oktober 2020 - 17:11

Det er gået bedre for Grønlandsbanken end forventet.

Banken leverede nemlig 94 millioner kroner i overskud før skat efter tre kvartaler af 2020 mod 115,9 millioner kroner for samme periode sidste år.

- Det viser sig i regnskabet for årets første ni måneder ved både en stabil udvikling i forretningsomfanget en tilfredsstillende indtjening og en risikovurdering, der er mildnet henover andet og tredje kvartal, skriver banken i en pressemeddelelse.

Opjustering

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udfør 109,1 millioner kroner.

I en fondsbørsmeddelelse af 20. oktober blev forventningerne for årets resultat før skat ændret fra et interval på 100-120 millioner kroner til et interval på 110-125 millioner kroner.

Banken vurderer, at det er en tilfredsstillende udvikling set i lyset af den usikkerhed som COVID-19 medførte.

- Billedet af, at Grønland er kommet pænt igennem den første del af COVID-19-krisen synes jeg er tydeligt. Vi kan se en stabil efterspørgsel fra kunderne og der er blevet investeret i boliger, både, biler og også virksomhederne har foretaget investeringer hen over sommeren. Det er ganske positivt og vidner om at kunderne kun i begrænset omfang har mistet investeringslysten, siger bankdirektør Martin Kviesgaard i pressemeddelelsen.