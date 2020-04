Grønlandsbanken modtager ikke længere kontanter

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 15. april 2020 - 16:32

Grønlandsbanken modtager ikke længere privatkunders penge.

Dermed kan privatkunder ikke troppe op i deres lokale bank, og sætte penge ind på kontoen.

Samtidig er der ikke fastlagt en slutdato for tiltaget, der blev taget i brug den 24. marts. Og det til trods for, at der ikke har været smitte af coronavirus i samfundet de seneste to uger.

- Bankens beredskab arbejder efter at være to skridt foran coronasituationen. Vi tager ikke først tiltagene i brug, når der allerede foregår et udbrud i samfundet. Det gør vi for at beskytte vores medarbejdere og kunder, siger administrationsdirektør i Grønlandsbanken Carsten Th. Pedersen.

Han oplyser, at beredskabsgruppen dagligt holder møde og tager nødvendige beslutninger.

Administrationen understreger samtidig, at kunder, der ikke har et betalingskort fortsat kan komme ind i bankens fysiske lokaler for at hæve penge.

Ingen erhvervskasse

Administrationsdirektør Carsten Th. Pedersen oplyser samtidig, at erhvervskassen holder lukket.

- Vi henviser vores erhvervskunder til at aflevere kontanter i døgnboks, det gør vi for at holde fysisk kontakt på et minimum, lyder det fra ham.

Bankens beredskab arbejder med flere tiltag for at mindske den fysiske kontakt og for at mindske smitterisikoen af coronavirus.

Disse er indtil videre kommet i brug:

Ca. 70 % af medarbejderne arbejder hjemmefra.

Kritiske funktioner, såsom IT, er delt i to hold op, så ingen af medarbejderne risikerer at blive syge samtidig.

Der er begrænsede åbningstider, fordi nogle medarbejdere arbejder hjemme.

Kun de mest nødvendige ekspeditioner vil foregå, for eksempel kunder uden betalingskort.

- Dette er nogle af bankens tiltag. Et covid-19 udbrud i Grønland ville medføre, at banken fortsat ville arbejde efter disse tiltag og sandsynligvis i mere restriktiv form, siger Carsten Th. Pedersen.