GrønlandsBanken leverer fint kvartalsresultat

Redaktionen Onsdag, 12. maj 2021 - 10:07

Banken leverer i første kvartal i 2021 et resultat på 40,2 mio. kroner før skat, mod 16 mio. kroner i 2020, der var voldsomt påvirket af Covid-19-pandemien.

Det oplyser GrønlandsBanken i en pressemeddelelse.

Basisdriften er næsten uændret med 38 mio. kroner, mens det primært er kursreguleringer på 3,1 mio. kroner og små nedskrivninger på 0,9 mio. kroner, der trækker resultatet op i forhold til sidste år.

Historisk højt udlån

Virksomheders og privatkunders lyst til at låne penge af banken glæder bankdirektør Martin Kviesgaard. Det første kvartal i år har GrønlandsBanken lånt flere penge ud i forhold til samme periode sidste år. Dog er udlånet nu på 3,905 mia. kroner, og med garantier på 1,8 mia. kroner er der samlet tale om hidtil højeste niveau i bankens historie, lyder det.

Det giver grundlag for en stigning i indtægterne fra kr. 82,9 mio. sidste år til kr. 86,1 mio. i første kvartal i år.

- Vi kan se, at mange virksomheder og privatkunder fortsat har en stærk økonomi og investerer. Det er positivt i lyset af, at pandemien har været hård ved mange lande. Vi er selvfølgelig også tilfredse med at vi står ret godt konkurrencemæssigt.

Bankdirektøren understreger, at der er gode udviklingsmuligheder i samfundet, hvis der skabes gode rammer.

- Det er naturligvis afgørende at kommuner og det nye Naalakkersuisut har fokus på attraktive og troværdige rammer for erhvervslivet. Det er nu der skal skabes grundlag for en stærk og bæredygtig erhvervsudvikling efter pandemien, siger han.

Små nedskrivninger

Da Covid-19-pandemien rasede i starten af 2020, blev nedskrivningen på udlån til banken påvirket. En del af grunden var, at turisme-branchen, virksomheder og hotellers drift med et blev sat på standby.

- Det er særligt de turisme-relaterede virksomheder og hoteller, der har brug for at se et lys forude. Jeg håber, der meget snart kan tænkes i realistiske muligheder i.f.t. at få f.eks. gæster med corona-pas til landet. Det har erhvervet brug for, hvis vi skal sikre, at de er i en nogenlunde økonomisk og kapacitetsmæssig forfatning, når turismen og erhvervsrejserne for alvor skal i gang igen, siger Martin Kviesgaard.

På baggrund af den fortsatte usikkerhed om pandemiens udvikling fastholder GrønlandsBanken forventningen til hele 2021 med et forventet resultat på 115-135 mio. kroner før skat mod 130,9 mio. kroner i 2020.