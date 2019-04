Grønlandsbanken klar med mobil betalingsløsning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. april 2019 - 09:41

For to år siden var det ikke længere muligt at benytte Mobilepay til betalinger i Grønland. Og det har fortsat lange udsigter, før Mobilepay er justeret til at håndtere de grønlandske sekscifrede telefonnummer.

Det er forklaringen på, at Grønlandsbanken i dag går Apple Pay-vejen, hvor man kan betale med iPhone og Apple Watch nøjagtig de samme steder, hvor man betaler med fysiske kontaktløse kort.

- I første omgang er det muligt for kunder med VisaDankort at tilslutte sig Apple Pay. I slutningen af året vil det også blive muligt for kunder med Mastercard, fremgår det af en pressemeddelelse, som banken har udsendt tirsdag.

Udover betaling med iPhone og Apple Watch kan der ske betaling med iPad og MacBook.

- Apple Pay er en nem, hurtig, sikker og brugervenlig betalingsform, som tilbyder vores kunder mulighed for digital betaling. Med Apple Pay som ny betalingsform følger vi med i den digitale udvikling og bankens strategi om at levere innovative forretningskoncepter. Apple Pay erstatter ikke bankens ønske om tilslutning til MobilePay. Banken er stadig i dialog med MobilePay omkring en løsning – en afklaring har dog fortsat lange udsigter, siger udviklingschef Ellen Arnskjold.